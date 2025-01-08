Их называют культовыми: 13 причесок из 70-х, которые никогда не выйдут из моды

Ежегодно модницы по всему миру стараются следовать тенденциям, чтобы соответствовать новым требованиям и быть стильными. Исключением не являются и прически, ведь благодаря им можно продемонстрировать свою индивидуальность и креативность.

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Несмотря на новые тренды, не стоит забывать об образах из 70-х, которые по сей день не теряют популярности. Как сообщает сайт Real Simple, существует 13 причесок того времени, которые никогда не выйдут из моды.

1. Большие диско-кудри

Эта прическа представляет собой объемные и упругие локоны, которые ниспадают роскошным каскадом. Кудри в стиле Диско можно было увидеть у таких певиц как Кайли Миноуг или Шер. Сначала волосы завиваются при помощи термобигудей или щипцов, после чего локоны слегка расчесываются, что придает им более мягкий и объемный вид.

2. Пернатая, как Фарра

Звезда сериала "Ангелы Чарли" Фарра Фосетт сделала эту смелую и непринужденную прическу культовой. Образ представляет собой пробор посередине, челку и боковые слои, завитые назад и зафиксированные лаком, что создает видимость птичьих перьев. Такую прическу можно получить, взъерошив волосы и воспользовавшись бигудями.

3. Афро

В 70-х эта прическа была популяризирована женщинами, которые находились в центре внимания. Она представляет собой смелый воздушный нимб из волос, который обрамляет голову. Примечательно, что такой образ примеряли на себе представители всех полов, а в наши дни многие используют идеально уложенные парики.

4. Макраме-косы

В 70-е годы были популярны как косички, так и макраме. Модницы объединили эти два тренда в один впечатляющий стиль, который пользуется огромным спросом и сейчас.

5. Стрижка Шэг

Культовые рок-звезды, такие как Мик Джаггер, Дэвид Боуи и Род Стюарт, популяризировали эту стрижку. Она подразумевает максимум легкости, благодаря множеству слоев. Короткие волосы на макушке, которые плавно переходят к длинные локоны сзади, создают взъерошенный эффект.

6. Дредлоки

Традиционные дреды удобны тем, что не требуют особого ухода. Спутанные в локоны волосы образуются естественным или искусственным путем.

7. Челка-шторка

В 70-х на пике популярности оказалась длинная и не густая челка-шторка в стиле рок-н-ролл. Ее лучше всего носить на однотонных волосы средней длинны, что позволит подчеркнуть выразительность глаз и привлечь внимание к лицу.

8. Стрижка клин

Эта короткая прическа подходит женщинам с круглым, сердцевидным и овальным лицом. Волосы можно уложить в форме чаши. Такой образ подойдет как для повседневного выхода в офис, так и для романтического ужина.

9. Афро-пух

Такая прическа представляет собой объемное афро, собранное тугим узлом на макушке. Чтобы добавить изюминку кудрявой шевелюре, можно использовать шарф или интересную резинку.

10. Низкие косички или хвостики

С 70-х годов и по сей день этот образ не потерял своей популярности. Волосы зачесываются в два низких хвостика, после чего формируются две косички, которые можно закрепить лентой или резинкой.

11. Шарфы в волосах

Шелковые шарфы можно носить как бандану, повязку на голову или завязывать ими хвост. Этот аксессуар был неотъемлемой частью образов в 1970-х годах и до сих пор помогает модницам привнести нежность и игривость в образ.

12. Стрижка Паж

Такой образ позволяет продемонстрировать необычный цвет волос. Аккуратная округлая стрижка паж является прекрасной альтернативой классическому бобу.

13. Остроконечные прически в стиле панк

В 70-х годах взяло свое начало панк-движение. Кроме броских небрежных нарядов, представители этой субкультуры выделялись неординарными прическами. Речь идет, в том числе, о выбритых или коротко стриженных висках и уложенных наверх в виде петушиного гребня волосах.

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