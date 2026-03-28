Идеальный нюд: какой цвет маникюра делает руки моложе

Правильный выбор цвета ногтей после определенного возраста становится не просто вопросом моды, а стратегическим шагом для сохранения молодости рук. Профессиональные мастера по маникюру отмечают, что кожа кистей первой выдает возраст, поэтому оттенок лака должен работать как "мягкий фокус" в фоторедакторе.

Элегантный нюд остается неизменным фаворитом бьюти-редакторов и инфлюенсеров благодаря своей способности подчеркивать естественную красоту. Найти тот самый идеальный баланс между розовым и бежевым бывает сложно, однако современные бренды предлагают готовые решения. Использование правильной палитры позволяет рукам выглядеть ухоженными, как будто вы только что посетили элитный спа-салон, пишет Good Housekeeping.

Известный мастер маникюра Дженни Дрейпер, среди клиенток которой Пенелопа Крус и Виктория Бекхэм, предостерегает от использования слишком насыщенных белых лаков. По ее словам, плотный белый цвет часто выглядит слишком резко и не добавляет образу моложавости.

Вместо него стоит выбирать что-то легкое, воздушное и весеннее, мягко подсвечивающее тон кожи. Такие оттенки создают эффект здоровых и ухоженных ногтей, не привлекая лишнего внимания к мелким несовершенствам кожи.

Отдельное внимание Дрейпер уделяет темным цветам, призывая быть осторожными с синими и зелеными подтонами. Такие пигменты могут визуально подчеркивать вены на руках, делая их более заметными, что лишь добавляет возраста. Исключением могут стать разве что глубокие, темно-зеленые весенние оттенки, которые выглядят благородно. Однако для гарантированного омолаживающего эффекта лучше остановиться на пастельной гамме, которая всегда выглядит актуально и свежо.

Настоящим "прорывом" стала новинка – оттенок "Bubble Bunny", который объединил в себе два самых популярных цвета.

Теперь модницам не нужно тратить время на нанесение нескольких разных слоев для достижения идеального результата. Этот полупрозрачный розовый лак ложится равномерно и мгновенно освежает вид кистей. Он стал ключевым элементом юбилейной коллекции бренда, получив восторженные отзывы за свою универсальность и легкость в использовании даже при самостоятельном нанесении.

Чтобы не ошибиться с выбором своего идеального нюда, Дженни Дрейпер предлагает хитрый, но эффективный способ тестирования. Она советует наклеить кусочек прозрачного скотча на тыльную сторону ладони и нанести на него несколько мазков разных лаков-тестеров.

Это позволяет наглядно увидеть, как цвет взаимодействует с вашим индивидуальным подтоном кожи, не пачкая ногти. Такой подход гарантирует, что выбранный флакончик действительно станет вашим любимым инструментом для создания безупречного и молодого вида рук.

