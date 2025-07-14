Будет главным трендом: какую юбку надо иметь в гардеробе осенью

Мода осени 2025 года возвращает в центр внимания элегантность и четкость линий, и юбка А-силуэта становится настоящей звездой сезона. Этот культовый элемент гардероба, впервые получивший популярность благодаря Кристиану Диору в 1950-х, переживает новое возрождение.

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В коллекциях ведущих брендов появились обновленные версии этой юбки, которые сочетают ретро-эстетику с современными деталями. От лакированной миди у Prada до ярких кожаных моделей у Jil Sander — А-силуэт захватывает подиумы.

Этот тренд обещает стать must-have для тех, кто стремится совместить стиль и универсальность, уверяет издание Vogue. Далее вы узнаете, почему юбка А-силуэта станет ключевой вещью вашего осеннего гардероба.

Какая юбка будет модной осенью

В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на разнообразие: от мини в пастельных тонах у Sandy Liang до моделей с заниженной талией у Diesel.

Юбка А-силуэта отличается четкой структурой, что контрастирует с популярным бохо-стилем, предлагая аккуратность и лаконичность. Prada задает тон, используя плотные ткани, такие как шерсть или неопрен, для создания выразительных силуэтов.

В то же время более легкие версии из хлопка или муслина, дополненные складками или элементами Y2K, добавляют тренду непринужденности. Эта юбка идеально адаптируется к различным стилям: сочетайте ее с трикотажем и сапогами для осени или с базовыми топами для более теплой погоды.

Ее универсальность делает А-силуэт подходящим для любой фигуры и случая. Это не просто модный элемент, а практичная вещь, которая добавляет гардеробу структуры и в то же время оставляет пространство для экспериментов.

Осень 2025 года — идеальное время, чтобы добавить эту юбку в свою коллекцию и создать образы, которые сочетают классику с современными трендами.

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