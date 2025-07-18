Добавьте себе яркости: 10 удачных летних дизайнов маникюра в летний период

Летом меняется весь подход к красоте. И маникюр – не исключение. Если зимой нас манят уютные нейтральные тона, а весной – пастель, то летом хочется игривости и цвета.

Видео дня

В этом году nail-дизайнеры ставят на максимум: больше цвета, больше текстуры, больше креатива. Идеи варьируются от фруктовых 3D-скульптур до джинсового эффекта и сияния.

Пикник

Рисунки бутербродов, лимонада, красно-белая клетка – все это воплощает ностальгию по беззаботному лету. Добавьте к этому объемные вишенки или рельефную еду – и получите маленький пикник на каждом пальце.

Вишнево-красный

Этот цвет – классика, которая снова актуальна. Но сейчас – с акцентом на крошечные рисунки ягод. Красная база + две вишенки сверху – и вы уже имеете ретро-дизайн с ноткой игривости. А главное – сделать такой маникюр можно даже дома.

Русалочий блеск

Мерцающий блеск, перламутровый финиш и голубовато-лавандовая палитра создают эффект подводной магии. Этот дизайн выглядит нежно, прохладно и очень трендово. Идеально подходит для поездок к морю или, наоборот, чтобы принести море с собой в город.

Aura-ногти

Aura-дизайн не покидает модные топы, но этим летом он становится смелее. Вместо нюдовых – яркие розовые, оранжевые, зеленые центры, растушеванные на молочной базе. Выглядит как сияние внутренней энергии – позитивное и очень летнее.

Завитки лета

Розовый, оранжевый, синий – абстрактные завитки этих цветов на прозрачной или бежевой базе создают веселый, динамичный образ. Ногти становятся будто мини-картинами в стиле поп-арт. Идеально для тех, кто не может выбрать один любимый цвет – берите все!

Смелый микс

Один ноготь – шахматная доска, другой – смайлик, третий – фрукт, четвертый – аура. Если соединить это одной цветовой гаммой, получите идеальный арт-хаус. Это дизайн для тех, кто любит все и сразу, но со вкусом.

Арбузные конфеты

Прозрачная розовая база с оттенком зеленого по краям и черные точки-"семечки" создают эффект жевательной арбузной конфеты. Такой маникюр – идеальный вариант для отпуска или просто хорошего настроения.

Масляно-желтый френч

Французский маникюр в пастельно-желтом цвете – настоящий глоток солнца. А если добавить мелкие стразы, получите микс классики и стиля. Выглядит сдержанно, но весело. И подходит даже к офисному образу.

3D фруктовый салат

Виноград, лимон, цветы – все это не в корзинке, а на ногтях. Современные гели позволяют создавать объемные элементы, а те, кто не имеет времени, могут воспользоваться 3D-наклейками. Этот дизайн – настоящий праздник для ценителей nail-арта.

Джинсовый nail-look

Джинс на ногтях? Да! Выцветшие оттенки синего, белый "шов", металлические точки-пуговицы – все это создает эффект любимой джинсовки. Необычно, но удивительно актуально. Идеальный вариант для неформального стиля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом модном маникюре на лето 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.