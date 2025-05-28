Что носить с джинсами: горячие тренды лета-2025

Нравится вам это или нет, но джинсы давно стали универсальной одеждой на летние месяцы. Они удобны, универсальны и благодаря хлопковой ткани помогают хорошо чувствовать себя в жару. Но привычка многих людей комбинировать универсальные джинсы с не менее универсальной футболкой превратила эту комбинацию в скучную униформу.

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Тем, кто хочет выглядеть более интересно летом, стилисты советуют сочетать джинсы с менее очевидными вещами – как одеждой, так и аксессуарами. Издание Who What Wear изучило страницы в соцсетях модных инфлюенсеров и назвало 7 предметов, с которыми стоит сочетать брюки из денима этим летом.

Прозрачная обувь

Заметным обувным трендом этого лета является прозрачная или малозаметная обувь – от сетчатых пластиковых балеток до веревочных сандалий. Такие пары прекрасно сочетаются с джинсами, что позволяет создать расслабленный и сексуальный, но не вызывающий образ. А еще продемонстрировать ваш летний педикюр.

Романтические блузы

Семидесятые и стиль бохо снова на волне тренда. А значит, и романтичные блузы с воланами, рюшами, кружевом и вышивкой. Женственность и мягкость, присущие этим вещам, добавляют элемент интриги и контраста к структурированным джинсовым образам.

Акцентные шарфы

Нет, здесь речь не идет о том, чтобы наматывать шелковый платок или шарф на голову или повязывать их вместо топа. В этом летнем сезоне акцентные шарфы повязывают на бедра. Именно такой способ применения подобных аксессуаров является наиболее модным этим летом.

Топы-бандо

Один из самых стильных летних трендов несет в себе легкую нотку ностальгии. Мы уже видели всплеск популярности топов-бандо в нулевых и вот они снова вернулись. Силуэт перешел от облегающих трикотажных вещей, к более длинным топам, которые подчеркивают талию. Лучше всего такой верх сочетать с узкими джинсами.

Украшения из бусин

Украшения из крупных акцентных бусин являются большим трендом нынешнего лета. Яркие оттенки и выразительные формы этих аксессуаров привлекают внимание, что делает их интересной альтернативой обычным ювелирным изделиям из золота или серебра. Накиньте какое-то яркое заметное ожерелье даже на банальную пару джинсы + футболка и ваш образ сразу станет продуманным и завершенным.

Кожаные сумки

Большие сумки из кожи чаще ассоциируются с холодными месяцами. Но не в этом году. Модные сейчас кожаные сумки сочетают более легкие материалы с грубой текстурой кожи, а воздушные формы с прочностью. От невесомых плетеных кожаных сумок до больших сумок – выбор здесь огромный.

Ремни с заклепками

Тренд на заклепки и шипы не прошел. Просто эти детали переместились с обуви и сумок на ремни. И подобные пояса лучше всего сочетаются именно с джинсами, напоминая о декадентской эстетике гранжа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых этим летом белых платьях. Среди них тоже есть джинсовые.

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