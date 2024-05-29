Моду диктуют звезды: 7 идей коротких стрижек на лето, которые уже носят знаменитости. Фото

Какой бы красивой ни была прическа с длинными волосами, летом она становится совсем непрактичной. Пряди прилипают к коже, не держат объем и мешают ветру обдувать плечи. Многие звезды, диктующие моду, уже перешли на короткие стрижки, которые легко укладывать.

Они тоже имеют элегантный и изысканный вид, но не создают дискомфортных ощущений. Редакторы Byrdie рассказали о самых актуальных вариантах.

Ретро лоб

Стрижка Эммы Стоун в стиле 60-х придаст образу утонченности. Чтобы повторить стильную прическу, нужно высушить прямые волосы и подкрутить их на кончиках. Такая форма будет лучше держаться, если перед этим нанести на волосы мусс.

Челка

Объем и многослойность стрижке можно добавить простой челкой. С ней любая прическа будет выглядеть женственно и легко.

Гладкий боб

Короткий боб, который аккуратно ложится за уши – хороший выбор для деловых леди. Такая укладка отлично держит форму, указывает на уверенность и целеустремленность.

Пикси с лаком

Если не нравится, когда ветер портит прическу, можно уложить ее с помощью лака. Для короткой пикси не требуется много средства, а результат будет достаточно стильным и эффектным, чтобы поразить окружающих.

Пляжные волны

Непринуждённости образу могут добавить пляжные волны. Чтобы сделать такие, достаточно заплести косу на влажные волосы до плеч и позволить им высохнуть естественным образом.

А-силуэт

Прическа А-силуэта – это классический и элегантный выбор, подходящий для женщин всех возрастов. Она характеризуется удлиненными слоями спереди, которые постепенно укорачиваются сзади, создавая форму буквы "А".

Каре

Нестареющая стрижка каре будет уместна всегда. Ее легко сушить и не нужно долго и тяжело укладывать. Летом каре можно завязать или оставить свободно спадать до плеч, не рискуя перегреться от густой шевелюры за спиной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 ошибках мытья, которые могут повредить волосам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.