Челка-шторка в прошлом: что такое 'японская стрижка', которая будет в моде еще минимум год. Фото

Япония в последнее время приносит в мир моды большинство новых трендов макияжа, маникюра и причесок. Японская челка не стала исключением, и, кажется, она заменит популярную ныне челку-шторку.

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Как пишет Vogue, недавний анализ данных Pinterest показывает увеличение на 1645% поисковых запросов под заголовком "Японская челка" или "Японская челка на сторону". Это самый высокий процент среди всех трендов, зафиксированных платформой. А поскольку в среднем популярность трендов держится несколько сезонов, эта челка будет в моде в течение года точно. Что же вам нужно знать о новой модной прическе?

Что такое японская челка на бок

Для этой прически характерна тонкая и гладкая челка, которую носят с боковым пробором.

Популярной эта челка стала, очевидно, из-за влияния каваи – эстетики, вдохновленной аниме. Термин kawaii, который можно перевести как "милый", относятся к стилю, предпочитающему мягкий, романтический и невнятно детский вид. Такие образы характерны для молодых женских персонажей, наполняющих японские комиксы и мультфильмы.

Это однозначно универсальная прическа, которую можно адаптировать к разным формам лица и достаточно легко укладывать.

С какими прически можно соединить

Японская челка прекрасно сочетается как с длинными волосами, так и с более короткими – например, с всегда популярным боб-каре.

Японская челка на сторону обещает стать одним из самых больших успехов осени с точки зрения трендов в прическах.

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