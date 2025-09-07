Балетки выходят из моды: какая обувь станет хитом осени 2025 года

Мода всегда циклична: то, что когда-то было на пике популярности, может снова вернуться, но уже в другом виде. Именно это произошло с балетками, которые долгое время считались символом женственности и легкости.

Однако осенью 2025 года они уступят место новому фавориту – туфлям дерби. Эта обувь сочетает комфорт, прочность и изысканность, что делает ее незаменимой в гардеробе.

Дизайнеры и модные бренды уже представили дерби как главный акцент сезона. Их сдержанный стиль с французским шармом обещает покорить уличную моду.

Туфли дерби

На протяжении лет балетки украшали образы Кейт Мосс, Алекси Чанг и многих модниц. Они создавали атмосферу легкости, но сейчас их сменяет более структурированная и универсальная обувь. Дерби придают образу уверенности и позволяют более смелые стилистические решения.

История дерби уходит в XIX век, когда их носили для охоты и спорта. Со временем они стали частью городского стиля, а во Франции популярности добавил музыкант Серж Генсбур, который выбрал мягкие модели Repetto. В сочетании с образом Джейн Биркин эти туфли превратились в икону французского шика.

Практичность и трендовость дерби

Дерби идеально соответствуют ритму современного города: они удобны для длительных прогулок и при этом остаются элегантными. Осенний сезон с его холодом и многослойными образами только усиливает актуальность этой обуви.

Этот тренд легко адаптировать – дерби отлично смотрятся и с брюками, и с платьями, и с мини-юбками. Они позволяют миксовать строгость и непринужденность, добавляя гардеробу современной динамики.

Новинка сезона не ограничивается только люксовыми брендами, отмечает City Magazine. Дерби представлены как в коллекциях известных дизайнеров, так и в масс-маркете – от Mango до Deichmann. Это делает их доступными для широкого круга модниц.

