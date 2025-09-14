Актуальны во все времена: какие вещи купить осенью, чтобы не пожалеть

Одной из причин, почему у нас часто бывает полный шкаф вещей и при этом в нем абсолютно ничего такого, что хотелось бы надеть, является быстротечность моды. Мы просто забиваем свой гардероб трендовой одеждой и обувью, которые быстро становятся неактуальными.

Если же вы хотите тратить меньше и покупать те вещи, которые вам точно захочется надевать снова и снова, обратите внимание на этот перечень. Эксперты издания Who What Wear собрали капсулу из таких предметов, которые точно не будут лежать на полке

Простой джемпер

Для трикотажа фраза "скупой платит дважды" актуальна больше, чем для любого другого типа одежды. Вязаные вещи плохого качества быстро деформируются, ворс на них скатывается и они теряют свой вид. Зато один дорогой базовый джемпер из качественной шерсти станет основой множества модных образов и, при условии правильного ухода, прослужит вам очень долго.

Классическая верхняя одежда

Базовый тренч песочного цвета, прямое шерстяное пальто или простая кожаная косуха – это те вещи, которые никогда не выходят из моды. А даже если и выходят, очень быстро в нее возвращаются. Поэтому в них точно есть смысл инвестировать.

Базовые ботинки

Яркие принтованные ботинки или цветные лодочки на каблуке – это интересное дополнение к обувному гардеробу. Но подходят они далеко не ко всему. Зато базовые ботинки из любого материала, любого стиля и даже с низким каблуком, но удобные, впишутся практически в каждый ваш ансамбль. Только цвет тоже выбирайте нейтральный.

Классические брюки

Качественные брюки являются краеугольным камнем любого продуманного гардероба. Они должны хорошо сидеть в талии и бедрах, иметь безупречную длину и быть сшиты из качественной ткани. Поэтому целесообразно будет вложиться не только в покупку хорошей вещи, но и, при необходимости, ее индивидуальную подгонку. Цвет выбирайте среди базовых на свой вкус. Созданные с этими брюками комплекты всегда будут иметь собранный вид.

Качественная сумка-тоут

Этот остроумный микс дамской сумочки и хозяйственной торбы выручит вас, куда бы вы ни пошли. Сумка-тоут более структурирована, чем мягкий шопер, поэтому подойдет даже для деловых встреч. И при этом она значительно более объемная, чем обычная сумка, а значит в нее поместится все, что вам нужно, и даже останется место, чтобы положить в нее купленные по дороге хлеб или яблоки.

Базовая рубашка

Продуманный гардероб позволяет наслаивать вещи в самых разнообразных комбинациях. И здесь не обойтись без базовой рубашки. Ее воротничок и манжеты станут интересным слоем как в деловых, так и в повседневных и даже спортивных образах.

Балетки

Для дней и образов, когда сапоги выглядят неуместно, а кроссовки не подходят стилистически, пара элегантных балеток станет вашим спасением. Предпочитаете ли вы классические балетки, лоферы, мюли или все три варианта сразу, в вашем гардеробе точно найдется место для обуви на плоской подошве.

