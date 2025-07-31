9 модных трендов, которые пришли в Украину из Европы

Европейский стиль последних лет тяготеет к элегантности и непринужденной роскоши. Этим летом лучшие тренды из Милана, Парижа и Лондона активно покоряют и украинские сердца.

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Стильные украинки заимствуют идеи, о которых рассказали редакторы модного портала Who What Wear, чтобы создавать интересные и актуальные луки. От Киева до Одессы, от Ужгорода до Харькова – эти 10 трендов уже можно увидеть на улицах городов.

Саронг на поясе

В этом году на пляжах Европы можно было заметить новое пляжное решение – саронг. Его в основном делали из парео или платков, которые оборачивали вокруг талии, имитируя легкую юбку. Изысканная тенденция покорила средиземноморские курорты Франции и Италии, а также украинских городов.

Бандо

Топы-бандо тоже стали открытием для украинской моды. Они идеально подходят для жарких дней в Киеве и романтических вечеров в Одессе. Украинские красавицы комбинируют их с широкими брюками для офисного стиля и с мини-юбками для вечеринок.

Мини-платья

Коротенькие платья вернули свою актуальность после всплеска моды на юбки до пят. Модницы Европы носят их с вьетнамками для дневного образа и с балетками для прогулок по историческим локациям.

Вьетнамки

Пушистые тапочки и кроксы – уже антитренд. В этом году украинки позаимствовали у соседей новый обувной хит – вьетнамки или имитирующие их босоножки. Смелое модное решение будто кричит, что для уверенности в себе не нужны каблуки.

Капри

Капри, которые еще 20 лет назад называли "бриджи", переживают новый бум. Украинские модницы сочетают их с топами-бандо или с льняными рубашками для офисного дресс-кода в жару.

Платки на голове

Изысканные и принтованные платки стали неотъемлемой частью гардероба украинок и европеек. От шелковых вариантов до вязаных – девушки мастерски используют новый тренд для летних образов.

Блузы

Воздушные блузы в стиле бохо стали любимицами украинок. Их носят как накидку на пляже, с джинсами для прогулок по Крещатику или с шортами-бермудами для летних фестивалей.

Подвески на шнурке

Вместо золотых цепочек в этом году стильные женщины все чаще выбирают подвески на шнурках. Это простой способ обновить летний гардероб и добавить контрастности монохромным образам.

Крошечные шорты в пижамном стиле

Джинсовые и классические шорты никогда не выходят из моды, но этим летом им пришлось разделить пьедестал с женственными моделями в пижамном стиле. Их можно сочетать с базовыми футболками и босоножками, чтобы добавить легкости и непринужденности своим аутфитам. Этими шортами уже активно торгуют французские бутики и скандинавские бренды.

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