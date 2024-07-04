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6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
1,7 т.
6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Летняя обувь имеет невероятно широкую вариативность в отличие от зимней, что позволяет комбинировать ее с чем угодно и быть в тренде. Существует несколько моделей, которые не только можно подобрать под определенную погоду, но и которые считаются вечной классикой.

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Пока мир моды непрерывно меняется, и каждый месяц им руководят новые тенденции, такие обувь, как кроссовки, сандалии и балетки, из года в год пользуются спросом, пишет Who What Where UK. Легкость – главный хит лета.

Босоножки

Хотя в последнее время кроссовки завоевали сердца людей, летом хочется, "чтобы ножка дышала", поэтому босоножки – отличный способ это реализовать.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Замшевые сабо

Их редко можно заметить на полках магазинов, но сабо стали хитом теплой погоды среди молодежи. Этот вид обуви напоминает летний вариант зимних угги, но с открытой пяткой.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Сандалии с акцентом на большом пальце

Легкие скандалы, почти не ощущаемые на ноге благодаря тонкой подошве и максимально обнаженной ступне. Его особенностью является лента вокруг большого пальца, которая делает акцент на нем.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Низкие "летние" кроссовки

Лето – период легкости, поэтому, если без кроссовок не обойтись, следует отдавать предпочтение низким и легким моделям нейтральных цветов.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Балетки

Балетки – это один способ воплотить невесомость в закрытую обувь. В последние годы они стали еще более популярны в обществе. И не только летом, а весной и осенью.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Слайдеры

Пляжный формат этой обуви будет идеально подходить к объемным платьям и шортам.

6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что желейные босоножки снова вернулись в моду. Пик их популярности приходился еще на 90-е.

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