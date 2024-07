6 моделей обуви на лето, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Летняя обувь имеет невероятно широкую вариативность в отличие от зимней, что позволяет комбинировать ее с чем угодно и быть в тренде. Существует несколько моделей, которые не только можно подобрать под определенную погоду, но и которые считаются вечной классикой.

Пока мир моды непрерывно меняется, и каждый месяц им руководят новые тенденции, такие обувь, как кроссовки, сандалии и балетки, из года в год пользуются спросом, пишет Who What Where UK. Легкость – главный хит лета.

Босоножки

Хотя в последнее время кроссовки завоевали сердца людей, летом хочется, "чтобы ножка дышала", поэтому босоножки – отличный способ это реализовать.

Замшевые сабо

Их редко можно заметить на полках магазинов, но сабо стали хитом теплой погоды среди молодежи. Этот вид обуви напоминает летний вариант зимних угги, но с открытой пяткой.

Сандалии с акцентом на большом пальце

Легкие скандалы, почти не ощущаемые на ноге благодаря тонкой подошве и максимально обнаженной ступне. Его особенностью является лента вокруг большого пальца, которая делает акцент на нем.

Низкие "летние" кроссовки

Лето – период легкости, поэтому, если без кроссовок не обойтись, следует отдавать предпочтение низким и легким моделям нейтральных цветов.

Балетки

Балетки – это один способ воплотить невесомость в закрытую обувь. В последние годы они стали еще более популярны в обществе. И не только летом, а весной и осенью.

Слайдеры

Пляжный формат этой обуви будет идеально подходить к объемным платьям и шортам.

