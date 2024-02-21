В чем секрет идеальной кожи кореянок и почему у них нет морщин

Корейские женщины известны своей идеальной кожей. Это далеко не секрет, что жители Южной Кореи особенно следят за своим внешним видом. Правильный "корейский" уход прививают девушкам с подростковых лет.

Есть некоторые секреты, благодаря которым можно достичь идеальной кожи без морщин в будущем. Корейский уход заключается в особом и трепетном подходе к самой себе. OBOZ.UA собрал 5 шагов, которые придерживаются корейские красавицы.

Правильный тоник для вашего типа кожи

Тоник – это более редкий раствор, чем сыворотка, который следует наносить в начале процедуры ухода за кожей, вечером или утром. Его цель – восстановить рН кожи после ее очищения. Тоник следует наносить ватным диском или кончиками пальцев и осторожно втирать в кожу до полного впитывания.

В Южной Корее тоник является частью процедуры красоты как мужчин, так и женщин. Это важный шаг, который поможет вам добиться здоровой кожи. Выберите свой тоник в соответствии с конкретными потребностями, учитывая, есть ли у вас сухость, большие поры, блеск, покраснение или что-то другое.

Не забывайте о защите от солнца

Применение солнцезащитного крема – жизненно важный шаг во всех процедурах красоты. Это больше не густые белые текстуры с вашего детства: сегодня SPF доступен во многих форматах, включая крем или даже стик.

Защита от солнца десятилетиями популярна в Корее. Сначала это было частью кодекса красоты корейцев, предпочитавших очень светлую кожу, но впоследствии защита кожи от солнца стала частью стиля жизни. Именно этот шаг позволяет в будущем избежать морщин.

Косметические маски

Маски, безусловно, самый известный из приемов корейской бьюти-рутины. Они богаты активными ингредиентами и действуют как подлинный стимулятор для вашей кожи. В Южной Корее доступно много видов масок для любого типа кожи и нужд, или даже по времени суток. Косметические маски следует использовать два-три раза в неделю или, если необходимо, в качестве семидневного ухода.

Кунжутное масло для волос

Корейцы известны своим здоровым, блестящим волосам и используют кунжутное масло на протяжении веков. Это одновременно важный ингредиент большинства корейских блюд и совет от предков по бьюти-рутине. Корейцы каждый день наносят небольшое количество кунжутного масла на кончики волос или маску на всю длину перед мытьем.

Уход "ханбанг"

В общем, секрет эффективности корейской красоты заключается в применении средства по уходу за кожей "ханбанг", термина, определяющего традиционную холистическую медицину в Южной Корее. Основная цель – гармонизация и восстановление баланса тела.

Эти процедуры очень часто состоят из женьшеня или зеленого чая и направлены на восстановление баланса инь и ян кожи, чтобы улучшить ее внешний вид и стимулировать циркуляцию Ци. В корейской медицине, вдохновленной китайской, Ци – это энергия, проходящая через все тело.

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