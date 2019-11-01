Жгли документы и выбрасывали ноутбуки: стали известны детали обысков у экс-депутата Киевсовета. Видео

В офисе экс-сопредседателя фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, бизесмена Дениса Комарницкого провели обыск после штурма спецназом.

Сообщает ТСН. Фамилия Комарницкого фигурирует в деле хищения бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около миллиарда гривен. В рамках этого дела в его офисе строительной компании СБУ провела обыск (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время обыска работники пытались сжечь документы и выбросить ноутбук и телефон.

У Дениса Комарницкого устроили обыск апостроф

Ранее Комарницкий работал в команде Леонида Черновецкого, был председателем его фракции в Киевсовете и по утверждению депутатов, занимался расширением так называемых избирательных сетей.

Нардеп XIII созыва Юрий Левченко утверждает, что нынешний столичный голова Виталий Кличко договорился с Офисом президента о назначении новых "смотрящих", чтобы остаться на должности главы КГГА. В частности, по его словам, новыми "смотрящими" по Киеву стали ресторатор и народный депутат IX созыва от "Слуги народа" Николай Тищенко и бизнесмен из команды экс-мера столицы Леонида Черновецкого Комарницкий.

По словам Левченко, "есть информация, что Комарницкий уже ходит по разным коммунальным предприятиям Киева и требует "какую-то дань".

Во времена Кличко Комарницкий создал строительную компанию. Теперь его фамилия фигурирует в скандалах столицы по освоению бюджета Киева. Самые известные - строительство кольцевой дороги и Подольско-Воскресенский мост.

"Большие инфраструктурные проекты, которые выиграла фирма, на Подольско-воскресенском мосту или по Окружной, там есть владельцем Комарницкий", - говорит депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Нардеп Николай Тищенко не захотел рассказывать журналистам о новых раскладах по Киеву и совместную работу с Комарницким. Сам Комарницкий на телефонные звонки журналистов не отвечает.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 29 октября, правоохранители пришли с обыском в дом бывшего нардепа Богдана Дубневича.

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