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7 июня • обновлено в 09:49
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Зеленского заметили в супермаркете Киева. Фото

6.7т
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Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой продуктов в одном из супермаркетов Киева.

Как написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский в супермаркете

Владимир Зеленский в супермаркете

Скрин видео

"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.

На видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами. При этом одет он также, как и во время катания на велосипедах с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке.

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Место
Украина Киев
Теги
видео супермаркет президент
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