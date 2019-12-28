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28 декабря • обновлено в 20:46
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Запрещенная КПУ устроила в Киеве "день Сталина": нардеп призвал Баканова разобраться

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович обратился в СБУ из-за проведения в Киеве конференции к 140-летию советского диктатора Иосифа Сталина.

Об этом бывший глава Института нацпамяти сообщил в Facebook, опубликовав письмо на имя главы Службы Ивана Баканова. Вятрович призвал расследовать и привлечь к ответственности "участников собрания сталинистов".

Вятрович поинтересовался у главы СБУ, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении Коммунистической партией Украины мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, а также какие меры сейчас принимаются для прекращения деятельности КПУ и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.

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Вятрович обратился к Баканову

Вятрович обратился к Баканову

ФБ нардепа

Вятрович обратился к Баканову

Вятрович обратился к Баканову

ФБ нардепа

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина

Сайт КПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января запрещенная в Украине КПУ на 54-м внеочередном съезде выдвигала кандидатом на пост президента государства своего лидера Симоненко. КПУ хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает деятельность из-за судебной коллизии.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Иван Баканов Владимир Вятрович Иосиф Сталин
Место
Украина
Теги
КПУ Служба безопасности Украины
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
1 января и вы отметите 101 годовщину своего кумира. В СБУ никто не будет обращаться.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Бобровский Виталий, а це наша справа, а ти іди прєсмикайся перед каДИРКОЮ, як наказує пукін.
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