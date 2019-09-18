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18 сентября • обновлено в 22:21
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Захват Метро в Киеве: в МВД раскрыли подробности грандиозной спецоперации

1.4т Читать материал на украинском

Правоохранители были вынуждены решиться на штурм захватчика моста Метро в Киеве в связи с приближением ночи.

Об этом в Facebook рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, отметив, что с злоумышленником не получилось договориться из-за его неадекватного состояния.

По его словам, была также угроза, что мужчина продолжит движение в направлении Левого берега в жилые кварталы, поэтому оба выезды с моста перекрыла бронетехника и разложили ежи для принудительной остановки машины.

Момент задержания

Момент задержания

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"Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватное состояние подозреваемого, приближение темного времени суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия. Две в группы Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела", - сказано в сообщении.

Задержанный Алексей Белько

Задержанный Алексей Белько

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"На месте обнаружили тубус из гранатомета и охотничье оружие. Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет. Сейчас продолжаются следственные действия", - добавил Шевченко.

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

ЧП с мостом Метро в Киеве

ЧП с мостом Метро в Киеве

Артем Шевченко, facebook

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Белько, который был задержан после угроз взорвать мост Метро в Киеве, может получить пожизненый тюремный срок.

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Место
Украина Киев
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Andria Viktor
Andria Viktor
Сраный неудачник по жизни,получит в очко в тюряге.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"под прикрытием БТРа с украинским флагом". К чему все это шоу? Отвлечь народ от формулы Штанмайера?
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