За выходные в Киеве словили 65 пьяных водителей
В Киеве 28 – 29 ноября патрульные полицейские выявили 65 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на правонарушителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.
Всего за выходные в городе произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, из которых 8 – с потерпевшими.
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