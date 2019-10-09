Грандиозное зимнее шоу "Winterra. Легенда казкового краю" возвращается в 5D

На ВДНХ возвращается легендарное зимнее шоу мирового уровня "Winterra. Легенда казкового краю".

Шоу покажут в новом для украинского зрителя формате – 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла.

Следя за перфомансом на сцене, эпизодами с обеих сторон зала и посредине партера, а также за номерами под потолком, зрители окажутся в самом эпицентре событий. Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом. В истории немного изменят сюжетную линию и увеличат количество хореографических и акробатических номеров, по сравнению с предыдущим сезоном. Премьера шоу состоится 12 декабря.

На время зимних праздников Концерт-Холл ВДНХ превратится в сказочный край Winterra, где царит Мороз, в существование которого почти никто не верит. Ход истории под силу изменить только главному герою – старшему брату – который будет преодолевать холод, метель и множество препятствий, чтобы найти Мороза и вернуть младшего брата домой.

В этом году в основу шоу "Winterra. Легенда казкового краю" легли 5 D-составляющих: Dобрая история, Dрайвовые танцевальные и акробатические номера, Dинамичная музыка и вокал, который будет звучать вживую, Dрагоценные воспоминания детства, а также и шоу, которое Dействительно стоит увидеть. Билеты на первые показы "Winterra. Легенда казкового краю" уже доступны на официальном сайте.

Актерский состав в этом году пополнится профессиональными акробатами и гимнастами. Однако главные герои, которых полюбили зрители в прошлом сезоне, останутся неизменными.

Роль Мороза сыграет ведущий актер театра "КОЛЕСО" Эдуард Кихтенко, старшим братом, который отправится в край Winterra, станет участник многочисленных музыкальных конкурсов и победитель "Славянского базара" Александр Балабанов, а Рассказчиком выступит харизматичный певец и телеведущий Василий Зверев. Они не только будут удивлять зрителей актерской игрой, но и рассказывать историю в песнях, которые специально для шоу написал Юрий-Юркеш Юрченко.

Организатором шоу традиционно выступила компания StarLight Entertainment, известная популярными постановками "Вартові Мрій" и "Дім Таємничих Пригод".

Напомним, впервые шоу "Winterra. Легенда казкового краю" было представлено украинской аудитории прошлой зимой. За сезон шоу посетили более 50 000 зрителей со всей страны.

Где: Концерт-холл ВДНХ (павильон № 9), просп. Академика Глушкова, 1

Когда: 12 декабря 2019 - 19 января 2020.

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