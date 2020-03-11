В августе – сентябре 2020 г. в Киеве будет проходить ретроспективная выставка "Юрий Скандаков. Возвращение феномена" в залах "Шоколадного домика" Национального музея "Киевская картинная галерея". Друзья художника сохранили его уникальные творения искусства и пытаются донести их ценителям искусства. Это необычайная возможность прикоснуться к высокохудожественным картинам мастера!

Мама і дитя, 1963 рік, папір, акварель

Полузабытый, однако гениальный львовский художник Юрий Скандаков (1932–2007), который жил и творил неофициальное (андеграундное) искусство, принадлежал к ведущему кругу мастеров, учеников знаменитого К. Звиринского. Таких, як Скандаков, были единицы! Между тем, художник не только физически пережил советский режим, но и плодотворно работал в собственном вольнодумном мире в те времена, не получив заслуженной славы и признания при жизни. Пришло время возродить его имя и показать настоящие шедевры мастера!

Абстракція та ню, 1990 рік, папір, пастель

Юрий Скандаков оставил по себе богатое живописное, графическое, декоративно-прикладное и театрально-декорационное наследие, отображающее размах его неординарного и мощного таланта.

Со Львовом связана вся сознательная и творческая жизнь Юрия Скандакова. Сначала были Львовское училище декоративного искусства имени И. Труша, отделение декоративной росписи, далее – Государственный институт декоративного и прикладного искусства. Широта таланта художника привела его во Львовский драматический театр, Дом моделей, где он работал модельером-конструктором, что в конце концов дало возможность занять должность преподавателя, а затем заведующего кафедры художественного текстиля и на многие годы связать жизнь с педагогической деятельностью.

Посеред зими, 1964 рік, папір, пастель

Творческая работа Ю. Скандакова как художника-модельера и дизайнера послужила основой для создания знаковых композиций, логотипов или целых направлений в моде. Таким образом, художник, к какой бы отрасли ни прикасался, – везде вносил качественный творческий почерк. О таких личностях говорят: многогранный, разносторонне одаренный, поливекторно талантливый…

Разножанровость, полистилистичность, фантасмагория, высокое мастерство исполнения и сложность и в то же время оригинальность сюжетной линии – отличительные черты незаурядного творчества мастера. Еще при жизни художника его нестандартное мышление и творческое самовыражение получили поддержку специалистов и публики. Глубоко психологические портреты и лирико-эпические пейзажи, сложные по форме, содержанию и композиционному построению, казались на период 1960-х – 1980-х гг. нетипичными, не шаблонными и были высоко оценены такими авторитетами в отрасли искусства, як Б. Возницкий (1926–2012), И. Марчук и др. Первый организовал его персональную выставку во Львовской картинной галерее, имевшую широкий резонанс. Другой же утверждал, что у Скандакова проявлялся талант художника-импровизатора.

Помаранчевий портрет, 1971 рiк, папiр, пастель

Особое внимание обращают на себя оригинальные сюжетные композиции Скандакова, в котрых экспрессивность темперамента художника сочетается с декоративностью их настроенности.

Юрий Скандаков – художник-экспериментатор, владеющий разнообразными техниками, однако любимыми являются графические, а именно акварель и пастель. Необычайное впечатление производят серии его портретов, выполненные пастелью и обогащенные колористическим цветом, а также цикл обнаженных. Обе темы художник раскрыл во всем разнообразии, представив интересные формальные решения, необычность фигурных поз, а главное – воспроизведение психологического образа моделей. Все это свидетельствует о широком творческом кругозоре мастера.

Пастели Скандакова, глубоко возбуждающие и несущие в себе пламя внутреннего прикосновения к вечному, дают нам пищу для размышлений и наслаждения. Они вызывают волны эмоций, они рождены просветленным состоянием художника.

Композиции Скандакова возникают в состоянии воодушевленности, когда потребность творить, озаренная встречей пастельного карандаша с затонированной плоскостью бумаги, выплескивается в величественное действо, когда отдельный предмет "разыгрывается" с позиции сюжета, а сама композиция становится чисто графической. В одних сюжетах пространство получает глубину, предметы или фигуры вступают в тональный дискурс, из глубини фона проступает импрематура бумаги, нередко задающая тембр всей композиции. В то же время в других – берет верх линия, и в силу этого рельефнее проявляет себя рисунок.

Акварели художника – это особый мир творческого видения пейзажа, в котором маэстро раскрывает себя как тонкий и проникновенный колорист. Ведь именно акварель дает самый большой простор для воплощения переживаний, передачи внутреннего состояния. Художника интересует натура, окружающая реальность, он стремится по-своему осмыслить ее, понять, что именно в ней притягательное и привлекательное. …Все в пейзажах Скандакова дышит, двигается, живет, покоряясь мастеру и гению невидимого режиссера – Природы.

Выставка "Юрий Скандаков. Возвращение феномена" – это знаковое событие для культуры Киева, а сам "феномен Скандакова" является яркой страницей национального изобразительного искусства второй пол. ХХ – нач. ХХІ вв. Она представит лучшие произведения художника, начиная с 1960-х гг.

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Автор: Владимир Петрашик, кандидат искусствоведения, доцент.

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*Представленные в статье картины художника Юрия Скандакова публикуются впервые

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