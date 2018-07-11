Владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева

В среду, 11 июля, утром владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале.

С 06:00 десятки машин выстроились колонной от Европейской площади до улицы Грушевского, сообщает "Информатор".

Главное требование автомобилистов: принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.

Организаторы акции анонсировали, что в митинге примут участие около 5 тыс. человек.

Активисты "АвтоЕвроСилы" называют свою акцию бессрочной и уверяют, что будут стоять на своем до самого конца и не уйдут, пока их не услышат депутаты.

На Европейской площади полиция отрезала путь к улице Грушевского и самостоятельно регулирует движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев на еврономерах, которые без временной регистрации больше двух месяцев используют авто, будет останавливать и штрафовать полиция. Используя лазейку в законе, недобросовестные водители могут оформить авто на иностранную фирму и без растаможки пользоваться ним целый год. Но это не лишает их обязанности проходить регистрацию в Сервисных центрах МВД.

3 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что изменение законодательства усилит контроль над ввозом авто на еврономерах.

В свою очередь, гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что правоохранители имеют полное право изымать такие машины у водителей.