Вандалы повредили "Иконы Майдана": появилось видео

Неизвестные вандалы повредили граффити на одном из зданий на ул. Грушевского в Киеве, которые известны как "Иконы Майдана".

Злоумышленники сделали надписи на восстановленных рисунках и направили видео создателю портретов — художнику по прозвищу Sociopath, который разместил видео в своем Facebook.

На ролике видно, как парень в капюшоне пишет на рисунках краской из баллончика слово "Fake".

"Сегодня утром получил это видео. Кто-то решил таким образом напомнить министру Нищука о том, что за свои слова нужно отвечать. Я господин министр, тоже напомню Вам нашу вторую встречу, когда Вы сказали, что репутация для Вас важна. Но сейчас она выглядит как стена на Груше - фейковой, как и вся политика Вашей власти. При случае, приветствие хайперам, что так славно переживали за судьбу символов Майдана", - написал Sociopath.

В полиции Киева сообщили, что следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября 2017 года владельцы магазина на ул. Грушевского смыли граффити "Иконы Майдана", назвав его "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". После этого активисты разгромили вход в магазин.

14 октября там снова появились граффити с изображениями Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украины с балаклавах.