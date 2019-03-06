В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

На Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, которое парализовало автомобильное движение в центре города.

Столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает в Telegram-канале Киев Оперативный. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что Volkswagen, который двигался в направлении Бессарабской площади, нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Honda. После удара его выбросило на встречную, где авария затронула еще несколько машин: Citroën, Renault, Hyundai и ВАЗ-2109.

Движение в направлении Европейской площади парализовала пробка – было заблокировано сразу три полосы. На место происшествия прибыла полиция.

Отмечается, что три автомобиля были серьезно повреждены. Пассажиры, по словам врачей, от госпитализации отказались.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

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