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/Новости Киева

В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

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На Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, которое парализовало автомобильное движение в центре города.

Столкнулись сразу 6 автомобилей, сообщает в Telegram-канале Киев Оперативный. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что Volkswagen, который двигался в направлении Бессарабской площади, нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Honda. После удара его выбросило на встречную, где авария затронула еще несколько машин: Citroën, Renault, Hyundai и ВАЗ-2109.

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Движение в направлении Европейской площади парализовала пробка – было заблокировано сразу три полосы. На место происшествия прибыла полиция.

Отмечается, что три автомобиля были серьезно повреждены. Пассажиры, по словам врачей, от госпитализации отказались.

В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

newsone.ua

В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

newsone.ua

В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

newsone.ua

В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото
В центре Киева столкнулись 6 авто: опубликованы первые фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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ДТП
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