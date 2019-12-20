В центре Киева девушка выпала из окна: первые подробности и фото 18+

В Печерском районе Киева девушка выпала из окна многоэтажки.

ЧП произошло возле университета культуры и искусств по адресу улица Коновальца, 36е, сообщает Информатор. От полученных травм девушка умерла (чтобы посмотреть фото 18+ доскролльте до конца).

Ее тело обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую. Личность девушки на данный момент не установлена. Также неизвестно, с какого этажа выпала погибшая, был это суицид или несчастный случай.

В Киеве девушка выпала из окна

Но на общем балконе каждого этажа установлены камеры. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

В Киеве девушка выпала из окна Информатор

В Киеве девушка выпала из окна Информатор

В Киеве девушка выпала из окна Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка выпала из окна третьего этажа, когда пыталась ограбить квартиру.

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