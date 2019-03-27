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/Новости Киева

В центр Киева экстренно стянули спасателей и кинологов с собаками. Фото с места ЧП

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В среду, 27 марта, в экстренные службы Киева поступил вызов о минировании Майдана Незалежности.

На место ЧП выехали спасательные службы, кинологи с собакам, которые начали проверку местности на наличие взрывоопасных веществ

На данный момент территорию обследуют. Метрополитен работает в штатном режиме.

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В Киеве сообщили о минировании Майдана

В Киеве сообщили о минировании Майдана

Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана

В Киеве сообщили о минировании Майдана

Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана

В Киеве сообщили о минировании Майдана

Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана

В Киеве сообщили о минировании Майдана

Информатор

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Место
УкраинаКиев
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