В центр Киева экстренно стянули спасателей и кинологов с собаками. Фото с места ЧП

В среду, 27 марта, в экстренные службы Киева поступил вызов о минировании Майдана Незалежности.

На место ЧП выехали спасательные службы, кинологи с собакам, которые начали проверку местности на наличие взрывоопасных веществ

На данный момент территорию обследуют. Метрополитен работает в штатном режиме.

В Киеве сообщили о минировании Майдана Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана Информатор

В Киеве сообщили о минировании Майдана Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве неизвестные сообщили о минировании Клинической больницы №8 в Оболонском районе. Из здания эвакуировали более 1000 человек.

Также в Киеве неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Караван".

Кроме того, в Киеве сообщили о минировании пяти станций метро.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!