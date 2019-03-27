В центр Киева экстренно стянули спасателей и кинологов с собаками. Фото с места ЧП

В среду, 27 марта, в экстренные службы Киева поступил вызов о минировании Майдана Незалежности.
На место ЧП выехали спасательные службы, кинологи с собакам, которые начали проверку местности на наличие взрывоопасных веществ
На данный момент территорию обследуют. Метрополитен работает в штатном режиме.
В Киеве сообщили о минировании Майдана
Информатор
В Киеве сообщили о минировании Майдана
Информатор
В Киеве сообщили о минировании Майдана
Информатор
В Киеве сообщили о минировании Майдана
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве неизвестные сообщили о минировании Клинической больницы №8 в Оболонском районе. Из здания эвакуировали более 1000 человек.
Также в Киеве неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Караван".
Кроме того, в Киеве сообщили о минировании пяти станций метро.
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