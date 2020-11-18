В Киеве озвучили альтернативу локдауну и карантину выходного дня

В Киеве следует восстановить контроль над больными коронавирусом и контактными лицами с помощью приложения "Действуй дома".

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. "Мы можем либо устраивать локдауны, либо в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, посредством программы "Действуй дома", и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни", – заявил он.

По мнению чиновника, карантин выходного дня является "частичным выходом из ситуации", но не решает проблему.

Вместе с тем Бондаренко напомнил, что в начале пандемии весной текущего года именно контроль за больными и контактными позволил не допустить вспышки COVID-19 в столице. "Эта история сработала в начале пандемии. Тогда в город из разных стран вернулось около 100 тысяч человек", – сказал он.

"Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада на заседании 17 ноября не отменила карантин выходного дня. Ранее правительство приняло решение о том, что электронный паспорт в приложении "Дія" приравнивается к бумажному.