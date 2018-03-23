Останавливались в тоннеле: в киевском метро произошло ЧП

В Киеве утром в пятницу, 23 марта, произошло ЧП на Святошинско-Броварской линии (красной ветки) метро.

Из-за технических проблем по состоянию на 8:10 утра поезда ходили от станций "Академгородок" до "Крещатика", и от "Арсенальной" до "Лесной", передает корреспондент "Обозревателя".

При этом поезда ходили с задержками и останавливались в тоннеле, сотрудники подземки просили пассажиров пересаживаться на наземный транспорт.

Информацию также подтвердили в киевском метрополитене. Отмечается, что причиной ЧП стала техническая неисправность поезда. Позже движение было восстановлено в обычном режиме.

Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова". — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 23 марта 2018 г.

Червона гілка. Рух у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 23 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в киевском метро приостанавливали движение на красной ветке.