Главная Новости
7 мая • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка COVID-19: глава Минздрава озвучил план действий

4.8т
Читать материал на украинском

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге в четверг, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что все новые больные ранее контактировали с зараженными.

"Если мы говорим о Киево-Печерскую лавру, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции, и сейчас уже по выходу из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, в 17 человек обнаружили положительный тест – у них подтверждено COVID-19", – рассказал глава Минздрава.

В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка COVID-19

В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка COVID-19

Степанов добавил, что местные органы уполномочены принимать решения об усилении карантина, в данном случае, на территории заповедника Киево-Печерская лавра по представлению санитарного врача Киева.

Напомним, что по состоянию на 3 мая 68 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры заболели COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро 7 мая в Украине зарегистрировано 13 691 случаев заражения COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Киев
Теги
Министерство здравоохранения Киево-Печерская лавра
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги