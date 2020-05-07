В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка COVID-19: глава Минздрава озвучил план действий

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге в четверг, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что все новые больные ранее контактировали с зараженными.

"Если мы говорим о Киево-Печерскую лавру, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции, и сейчас уже по выходу из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, в 17 человек обнаружили положительный тест – у них подтверждено COVID-19", – рассказал глава Минздрава.

В Киево-Печерской лавре произошла новая вспышка COVID-19

Степанов добавил, что местные органы уполномочены принимать решения об усилении карантина, в данном случае, на территории заповедника Киево-Печерская лавра по представлению санитарного врача Киева.

Напомним, что по состоянию на 3 мая 68 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры заболели COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро 7 мая в Украине зарегистрировано 13 691 случаев заражения COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!