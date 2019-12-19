В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

Вечером, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади.

Пользователи сети начали массово делиться фотографиями и видео зеленой красавицы, установленной в самом сердце украинской столицы. Первым о радостном событии рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Елка в Киеве

Елка в Киеве Alena Petrova – твиттер

На верхушке конструкции установили традиционную звезду. Зажгли ее впервые ровно в 19:00. Елку в этом году украсили около 750 игрушек в виде конфет и гирлянды теплого цвета. Высота главного атрибута Нового года-2020 достигает более 20 метров.

Также на улице Владимирской состоялся праздничный парад, участники которого выступили в красочных костюмах. Они переоделись в белых медведей, сказочных персонажей, некоторые прошлись по улице на ходулях.

kiev.klichko.org

facebook.com/giolena

facebook.com/giolena

facebook.com/giolena

Главным тематическим героем праздника на Софийской площади в этом году выбрали сказочного Щелкунчика – как символ победы добра над злом.

kiev.klichko.org

В сети уже появились первые комментарии по поводу яркого праздника, который устроили киевлянам и гостям столицы.

"Киев реально красавчик. Елка, белые медведи, драконы, свиньи и какие-то странные цветные комары! Настроение подняли", – написали в пользователи.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

В Киеве зажгли главную елку "Радио Свобода"

В Киеве зажгли главную елку – праздник "Радио Свобода"

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, елку на Софийской площади начали монтировать еще 26 ноября. Из Поташнянского лесничества Радомышльского района Житомирской области для этого привезли 400 сосен.

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