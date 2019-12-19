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19 декабря • обновлено в 20:45
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В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

8.3т
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Вечером, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади.

Пользователи сети начали массово делиться фотографиями и видео зеленой красавицы, установленной в самом сердце украинской столицы. Первым о радостном событии рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Елка в Киеве

Елка в Киеве

Елка в Киеве

Елка в Киеве

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На верхушке конструкции установили традиционную звезду. Зажгли ее впервые ровно в 19:00. Елку в этом году украсили около 750 игрушек в виде конфет и гирлянды теплого цвета. Высота главного атрибута Нового года-2020 достигает более 20 метров.

Также на улице Владимирской состоялся праздничный парад, участники которого выступили в красочных костюмах. Они переоделись в белых медведей, сказочных персонажей, некоторые прошлись по улице на ходулях.

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

kiev.klichko.org

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

facebook.com/giolena

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

facebook.com/giolena

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

facebook.com/giolena

Главным тематическим героем праздника на Софийской площади в этом году выбрали сказочного Щелкунчика – как символ победы добра над злом.

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

kiev.klichko.org

В сети уже появились первые комментарии по поводу яркого праздника, который устроили киевлянам и гостям столицы.

"Киев реально красавчик. Елка, белые медведи, драконы, свиньи и какие-то странные цветные комары! Настроение подняли", – написали в пользователи.

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

kiev.klichko.org

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

kiev.klichko.org

В Киеве зажгли главную елку

В Киеве зажгли главную елку

"Радио Свобода"

В Киеве зажгли главную елку – праздник

В Киеве зажгли главную елку – праздник

"Радио Свобода"

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

"Радио Свобода"

В Киеве зажгли главную елку страны: все о праздновании в столице

Как сообщал OBOZREVATEL, елку на Софийской площади начали монтировать еще 26 ноября. Из Поташнянского лесничества Радомышльского района Житомирской области для этого привезли 400 сосен.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Киев
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Бггг) Хутор и есть хутор!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, бггг, а в хуторе сейчас фесебе расстреливают, может завтра лебединое озеро смотреть будешь, бггг!
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
У кого Елка,у кого теракт В общем,с праздником,ребят
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Главное, шо звезда Давида выше всех !!!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Ще не вмерла, главное шо ты сидишь на бутылка выше всех!!!
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