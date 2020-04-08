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8 апреля • обновлено в 13:07
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В Киеве коронавирусом заразились 294 человека: статистика на 8 апреля

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В Киеве по состоянию на 12:00 среды, 8 апреля, зафиксировано уже 294 случая заражения коронавирусом. Умерли 5 человек, выздоровели уже 12 жителей столицы.

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Таким образом за сутки добавилось еще 15 зараженных. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве возросло количество случаев коронавируса

В Киеве возросло количество случаев коронавируса

"Заболели еще 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин от 43 до 61 года. Также обнаружен коронавирус у одного 16-летнего юноши. Среди киевлян, которые заболели за сутки, трое медиков. В больницы госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся дома под контролем медиков", – поделился Кличко.

Он также обратил внимание, что большинство пациентов – молодые: "Многие из жителей города не верят в угрозу и не хотят менять режим жизни. Речь идет не об ограничении свободы, а о вашем здоровье и вашей безопасности!"

"Дома сидеть трудно, но так необходимо сделать, чтобы после Пасхи ситуация не "рванула", – добавил Кличко и призвал киевлян праздновать дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине по состоянию на 8 апреля зарегистрировали 1668 зараженных коронавирусом.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
А приколіться, товариство, що буде, як почати чесно проводити масове тестування?
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