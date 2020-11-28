В Киеве возле посольства РФ установили кресты в память о жертвах Голодомора. Фото

У посольства России в Киеве в День памяти жертв Голодомора 28 ноября устроили акцию "Помним, кто наши враги".

Инициатором мероприятия выступила партия "Национальный корпус", говорится на ее сайте. В сообщении указано, что целью акции является напомнить о том, что ответственной за геноцид миллионов украинцев, является Россия "как правопреемница СССР, которая продолжает агрессию относительно Украины".

Во время мероприятия активисты растянули под стенами здания баннеры с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас", установили 33 креста и лампадки в память о 1933 годе и символе того, что Россия оставляет после себя лишь смерть и разруху. В конце мероприятия активисты зажгли файера.

Напомним, что в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. В этот день каждый год украинцы зажигают свечи в окнах своих домов в память о замученных голодом.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ рассекретила архивные документы СССР о переписи населения в Украине, которые показали реальные демографические последствия Голодомора. Они свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид.