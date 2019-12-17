Не фермер, а рецидивист: раскрыта личность умершего у отеля "Киев"

Во вторник, 17 декабря, возле отеля "Киев" в нескольких кварталах от места проведения митингов в столице умер участник протестов под Национальным банком, трижды судимый Павел Боков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что по спецлинии 102 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков. Мужчина умер от инфаркта.

Раскрыта личность умершего у отеля "Киев"

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за различные виды преступлений. Так, в 1999 и 2002 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), а в 2009-м - за кражу имущества (ч .3 ст. 185 УК).

Также Боков числился подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины, которые переросли в драки и потасовки.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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