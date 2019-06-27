В Киеве в бассейне известного спортклуба умер посетитель

В Киеве в фитнес-клубе Sportlife в бассейне умер мужчина. По словам очевидцев, врач спорткомплекса и тренер не сумели спасти его.

После этого всех вывели из помещения и закрыли бассейн, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Тренер и врач спорткомплекса помочь не смогли и, по информации свидетелей, действовали очень непрофессионально", – уточнили в соцсети.

Известно также, что речь идет о клубе на Позняках, на ул. Драгоманова. По словам очевидцев, мужчина плавал в бассейне, как вдруг другие посетители заметили, что он не двигается, пишет "Информатор".

Бассейн в спортклубе на Позняках Sportlife

"Дежурный тренер, который был рядом, также попытался оказать помощь, но потом исчез. Спустя несколько минут пришел медик клуба, но его действия также были бессильны. Прибывшие медики некоторое время тоже пытались реанимировать пострадавшего, однако сделали кардиограмму и констатировали смерть", – сообщили в СМИ.

Предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в киевском фитнес-клубе Sport Life скончался мужчина. Некоторые свидетели утверждают, что мужчине стало плохо.

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