В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит

В Киеве под стенами Верховной Рады собрались сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Верующие пришли для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В молитвенном стоянии принимают участие сотни людей. Православные читают акафист "Нерушимая стена".

Кроме того, участники митинга отмечают, что таким образом они выражают свой протест против обысков и допросов, которые провели у священнослужителей Московского патриархата работники Службы безопасности Украины, передает "Громадське".

Также они заявили о недовольстве проведением объединительного Собора, который состоится 15 декабря, и страхе, что у прихожан УПЦ МП "отберут церковь".

"Громадське"

"Громадське"

"Мы собрались под Верховной Радой накануне вот этого объединительного Собора, которым нам навязывают другую церковь. Нам их не надо, у нас есть своя церковь. Мы также вышли, потому что боимся, что у нас отберут наши церкви", - сказала участница митинга Елена.

"У нас под Верховной Радой есть мироточивый крест. Мы сюда и пришли. Лично я не шел на чей-то призыв, просто проходил мимо и присоединился к молитве", - сказал служитель УПЦ МП Александр.

Также сообщается, что столкновений нет, вокруг участников митинга - полиция.

Как отмечает "Укринформ", по данным полиции, в заявке на проведение акции указано, что верующие собираются бессрочно. Для участия в молебне было заявлено тысячи людей.

Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич анонсировал, что 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих УПЦ МП.