МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит

14.1тЧитать материал на украинском

В Киеве под стенами Верховной Рады собрались сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Верующие пришли для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В молитвенном стоянии принимают участие сотни людей. Православные читают акафист "Нерушимая стена".

В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит
В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит

Кроме того, участники митинга отмечают, что таким образом они выражают свой протест против обысков и допросов, которые провели у священнослужителей Московского патриархата работники Службы безопасности Украины, передает "Громадське".

Также они заявили о недовольстве проведением объединительного Собора, который состоится 15 декабря, и страхе, что у прихожан УПЦ МП "отберут церковь".

В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит

"Громадське"

В Киеве сторонники УПЦ МП пришли под Раду: что происходит

"Громадське"

"Мы собрались под Верховной Радой накануне вот этого объединительного Собора, которым нам навязывают другую церковь. Нам их не надо, у нас есть своя церковь. Мы также вышли, потому что боимся, что у нас отберут наши церкви", - сказала участница митинга Елена.

Новости
''Путин, забери войска!'' Глава УАПЦ указал на риски для Московского патриархата

"У нас под Верховной Радой есть мироточивый крест. Мы сюда и пришли. Лично я не шел на чей-то призыв, просто проходил мимо и присоединился к молитве", - сказал служитель УПЦ МП Александр.

Также сообщается, что столкновений нет, вокруг участников митинга - полиция.

Как отмечает "Укринформ", по данным полиции, в заявке на проведение акции указано, что верующие собираются бессрочно. Для участия в молебне было заявлено тысячи людей.

Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич анонсировал, что 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих УПЦ МП.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
48
Комментарии
237
103
Смешно
8
Интересно
11
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Хозяину обоза надо бошку отбить, за разжигание. Сука, может и правда разориться и заказать тебя. Чисто для души. И не как бабченко.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бурмистров Вадим, Зачем? Подожди квартал. Там посмотришь, как всё ничтожество переобуваться будет. Если конечно Петя на убой очередных смертников не пошлёт и не продлит военное положение
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Да пусть нерабы служат новому турецкому мусульманскому военнослужащему - Иуде. У обезьян должна быть новая своя церковь.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
ебукацапов дмитро
ебукацапов дмитро
Poroshenko Petro, ПИДАР ГНОЙНЬІЙ КАЦАПСЬКИЙ ТПЕРЬ ГУНДЯЕВСКАЯ СЕКТА НЕ БЛОГОДАТНАЯ ПРИЙМЕТ ИСЛАМ.ВЕДЬ КАЦАПКИ И ТАК ХУЙ АБРЕЗАННЬІЕ САСУТ ЗА БОЯРЬІШНИК ПОД МОСТОМ ИМЕННИ АХМАДА КАДЬІРОВА.ХА-ХА-ХА ИСЛАМ НА МАСКАЛЯНДИЙ РУЛИТ.ЯВОЛЬ ДНЕПРО
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Это издевательство над людьми!Где биотуалеты?Там ведь пожилые бабки и пожилые простатитные мужчины на морозе!А .что если начнется молитвенное каломочеиспускание?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
ебукацапов дмитро
ебукацапов дмитро
Poroshenko Petro,ТВОЯ МАМАШКА ШЛЮХА НИЩАЯ МАСКАЛЬСКАЯ ОТМЕННО САСЕТ МОЙ 23 СМ ДНЕПРОВСКИЙ ХУЙ ЗА БОЯРЬІШНИК ВОТ ЕЕ ВИДИО ПОСЛЕ ТОМОСА Я МОЙ БРАТАНЬІ НЕОНАЦИСТЬІ ИЗ ДНЕПРА БУДИМ УБИВАТЬ ГУНДЯЕВСКИХ ПОПОВ ЛАВРЬІ БУДУТ В КРОВЬ РПЦ-ФСБ-КГБ Я ЄТО ГАРАНТУЮ МОЙ ТЕЛЕФОН ГОВОРИТ ШО МАСКАЛЬСКАЯ ПЕТУШНЯ БУДИТ СИДЕТЬ ТИХО И СМОТРЕТЬ КАК МУСЛИМЬІ ТРА-ХАЮТ КАЦАПОК В ЖОПУ И ПРИ ЄТОМ ЗАСТАВЛЯЕТ НА ПИ-ЗДЕ НОСИТЬ ХРЕСТ ПРААААВАСЛАВНЬІЙ.ХА-ХА-ХА.ЯВОЛЬ ДНЕПРО https://vk.com/video-129066000_456239032
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ебукацапов дмитро, Мамка твоя ссылку прислала, как она не поступила в институт, но устроилась на прибыльную работу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги