В Киеве столкнулись три фуры: в сеть попали фото аварии

В Киеве в пятницу, 9 августа, произошло ДТП с участием трех грузовиков, в котором пострадал один человек.

Инцидент случился на Столичном шоссе вблизи проспекта Науки, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Известно, что на спуске с путепровода водитель грузовика Mersedes начал снижать скорость перед препятствием в движении. Водитель второй машины это заметил и также начал притормаживать.

Киев Оперативный

В то же время водитель DAF с прицепом, загруженным зерном, не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​и применил экстренное торможение, однако допустил столкновение с одним из грузовиков. Тот, в свою очередь, протаранил Mersedes.

"Травмы ног получил водитель Мерседеса AI0788HM, но после оказания помощи бригадой скорой от госпитализации отказался.

Учитывая повреждения его авто (смята кабина со стороны водителя, оторванные водительскую дверь), можно с уверенностью сказать, что водитель родился в рубашке", – сказано в сообщении.

Киев Оперативный

Отмечается, что после аварии для проезда осталась только одна полоса, из-за чего собралась пробка аж от моста Патона.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Одесса — Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека.

По данным Департамента патрульной полиции, втечение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы. Всего зафиксировано 86 тысяч аварий за 2019 год.

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