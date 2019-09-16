В Киеве произошло жесткое ДТП с маршруткой: опубликованы фото

В Киеве в понедельник, 16 сентября, микроавтобус столкнулся с маршруткой.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", авария произошла на улице Метрологической, 2.

"Бусик Renault со всей силы въехал в маршрутный автобус Богдан №576", - сказано в сообщении. При этом информации о пострадавших в результате ДТП нет.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП. На проспекте Победы маршрутный автобус №465 сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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