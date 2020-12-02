В Киеве произошло тройное ДТП с участием судьи ВАКС

В Киеве на бульваре Шевченка 30 ноября произошло тройное ДТП, в том числе с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился судья Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ВАКС, расследованием причин аварии занимаются правоохранительные органы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Издание Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что столкнулись Renault Logan и мотороллер Honda, а позже в легковушку врезалась Audi.

"За рулем Audi был Виктор Ногачевский - судья Высшего антикоррупционного суда. В результате водитель мотороллера получил телесные повреждения в виде перелома правой руки и был доставлен в больницу. Оформлением данного происшествия занимаются следователи ГБР", - сообщило издание.

Уточняется, что мотороллером управлял гражданин Туркменистана – Бейзулаев Азат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мотоциклистом на Harley-Davidson, который 9 ноября сбил трех пешеходов в Киеве, которые переходили на зеленый свет, якобы оказался сотрудник СБУ.