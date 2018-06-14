В Киеве при странных обстоятельствах умерла роженица

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В Киеве при загадочных обстоятельствах умерла 35-летняя роженица - HR директор образовательного проекта "Высшая Школа Коммуникаций" Ольга Иванова. Трагедия произошла в ходе кесарева сечения в роддоме на Красном Хуторе.

Медики утверждают, что женщина якобы захлебнулась рвотными массами. Ребенка удалось спасти, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам мужа Ольги, все девять месяцев беременность протекала без проблем, а роддом выбрали по месту жительства. В конце прошлой недели все анализы были в норме, а вечером 9 июня у женщины началось кровотечение. Врачи начали делать кесарево сечение, Дмитрия вывели в коридор.

"Нам объяснили, что не могли подобрать трубки для наркоза, поэтому делали наркоз просто маской, другой наркоз через укол не могли делать. Достали ребенка, положили мне на грудь... В какой-то момент начали все бегать... Мне объяснили, что рвотная масса попала в легкие, желудочные соки все сжигают", - вспоминает мужчина.

Предварительное заключение вскрытия показало, что Ольга скончалась якобы от ишемической болезни сердца. При этом сестра роженицы заверяет: у нее не было проблем с сердцем, а за день до смерти чувствовала себя прекрасно. "Это все фигня, извините", - прокомментировала Александра слова специалистов.

Медицинские руководители утверждают, что за жизнь женщины боролись более 15 специалистов, а решение провести кесарево сечение "было правильным". "Они ее осмотрели и срочно по жизненным показателям прооперировали. Все документы на рассмотрении в судебно-медицинской экспертизе", - заявила заместитель директора медучреждения Светлана Гончарук. При этом она не смогла ответить на вопрос журналиста, промывали ли женщине желудок перед операцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский роддом на Красном Хуторе не впервые попадает в скандал. В апреле врач роддома халатно принял роды у одной из пациенток, а после еще и настойчиво требовал с нее деньги.