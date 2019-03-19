В Киеве полностью исчезнут цирки с животными: в чем дело

В Киеве окончательно запретили существование цирков шапито, в которых содержат животных.

Окружной административный суд столицы подтвердил законность соответствующего решения КГГА от 2017 года, сообщил в Facebook представитель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук.

"Победа! Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", – написал он.

Новости Вакарчук выступил за цирк без животных

Яррег

Запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках на территории столицы пытался обжаловать цирк "Ковзов", однако суд подтвердил практику, которая установилась во многих странах мира, и отказал.

Сообщается также, что в последний момент иск был отозван.

vokrugsveta.ua

Отметим, в декабре 2018 года Кабинет Министров поддержал законопроект, устанавливающий запрет на цирки с животными. На переходный период выделили 5 лет. Примечательно, что от подобных шапито уже отказались в ряде городов Украины. Среди них Днепр, Винница, Ужгород, Львов, Черкассы и другие.

По словам экологов и зоозащитников, данное решение суда стало для них победой, однако угроза для животных остается: стационарные цирки под запрет не попали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве активисты не один раз выходили с протестами против использования животных в цирковых представлениях.

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