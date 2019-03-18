В Киеве перекрыли Шулявский мост: пробки и карта объезда

В Киеве 18 марта, в первый рабочий день после перекрытия Шулявского моста, на правом берегу образовались серьезные пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в 8 баллов.
Затруднение движения начинается на проспекте Леся Курбаса с переходом на проспект Комарова. Помимо этого, согласно с данными Google-карт, "красным" обозначены участки проспекта Победы от метро "Житомирская" до "Берестейской", в районе Шулявки и возле цирка.
В Соломенском районе медленно движется проспект Лобановского и Воздухофлотский проспект, а также ул. Народного ополчения.
В центре города с небольшими затруднениями едет бульвар Шевченко и Крещатик, а на ул. Богдана Хмельницого и Прорезной серьезные заторы. В Шевченковском районе также полностью стоит ул. Дегтяревская (по которой объезжают вместо Шулявского моста), Щусева и Телиги (частично).
Схема объезда Шулявского моста
КГГА
Пробки Киев
Google-карты
Пробки Киев
Google-карты
На мостах с правого на левый берег самые сильные затруднения на Патона и Дарницком.
Пробки Киев
Google-карты
На левом берегу водителям придется постоять в районе Позняков и Оскорков, а также метро "Черниговская".
Пробки Киев
Google-карты
При въезде в Киев затруднения движения только на пути от Софиевской Борщаговки.
Пробки Киев
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен.
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