В Киеве перекрыли Шулявский мост: пробки и карта объезда

В Киеве 18 марта, в первый рабочий день после перекрытия Шулявского моста, на правом берегу образовались серьезные пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в 8 баллов.

Затруднение движения начинается на проспекте Леся Курбаса с переходом на проспект Комарова. Помимо этого, согласно с данными Google-карт, "красным" обозначены участки проспекта Победы от метро "Житомирская" до "Берестейской", в районе Шулявки и возле цирка.

В Соломенском районе медленно движется проспект Лобановского и Воздухофлотский проспект, а также ул. Народного ополчения.

В центре города с небольшими затруднениями едет бульвар Шевченко и Крещатик, а на ул. Богдана Хмельницого и Прорезной серьезные заторы. В Шевченковском районе также полностью стоит ул. Дегтяревская (по которой объезжают вместо Шулявского моста), Щусева и Телиги (частично).

Схема объезда Шулявского моста КГГА

Пробки Киев Google-карты

Пробки Киев Google-карты

На мостах с правого на левый берег самые сильные затруднения на Патона и Дарницком.

Пробки Киев Google-карты

На левом берегу водителям придется постоять в районе Позняков и Оскорков, а также метро "Черниговская".

Пробки Киев Google-карты

При въезде в Киев затруднения движения только на пути от Софиевской Борщаговки.

Пробки Киев Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен.

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