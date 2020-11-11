В Киеве откроют две новые станции метро в 2021 году

В декабре 2021 года в Киеве планируют открыть новые станции на Виноградарь – "Мостицкую" и "Проспект Правды".

Об этом заявил генеральный директор ОАО "Киевметрострой" Константин Салий в эфире "Украинского радио", комментируя ход строительства.

"На Виноградарь построили очень мало метров. Уже в год идет опоздание. По крайней мере до выборов готовились сдать две станции", – отметил он.

Салий добавил, что на Троещину также необходим какой-то вид транспорта. "Я считаю, что можно было бы сосредоточиться на чем-то одном и решить сначала большие вопросы, а затем малые. Стоит ли вообще сосредоточиться на одном объекте и его доделать. Или искать более институционального инвестора, который бы вливал очень большие средства", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.