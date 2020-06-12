В Киеве ограбили редакцию русскоязычного литжурнала "Радуга": вынесли даже скрепки

В Киеве ограбили редакцию единственного русскоязычного литературного журнала "Радуга".
Об этом сообщается на странице редакции в Facebook в обращении с просьбой о помощи.
Facebook журнала "Радуга"
"Несколько дней назад была ограблена редакция журнала "Радуга", одного из старейших журналов Украины. Воры вынесли все: компьютеры, принтеры, личные вещи сотрудников и даже ножницы, скрепки", – говорится в сообщении.
В редакции добавили, что к счастью, грабители не тронули рукописи авторов "Радуги", которые обязательно будут изданы.
Редакция попросила неравнодушных о материальной помощи.
Журнал "Радуга" выходит в Киеве уже 90 лет.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году в Харькове ограбили Дом литераторов.
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