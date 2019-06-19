В Киеве на пляже случилась трагедия: парня ищут четвертый день. Видеофакт

В Киеве на пляже Гидропарка исчез 24-летний парень из Нигерии. Он вместе с друзьями выпивал, затем ребята взяли на прокат водный мотоцикл и поехали кататься. В какой-то момент они перевернулись, после чего он пропал.

О трагедии сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Уточняется, что инцидент произошел еще 16 июня, но поиски парня продолжаются. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ищет полиция, ищут водолазы, но результата нет. Может, кто-то видел и может помочь хоть с какой-то информацией. Парень небольшого телосложение, 24 года, чернокожий", – говорится в сообщении.

Пропавший парень "Киев Оперативный" в Facebook

Друзья пропавшего рассказали, что тот хорошо умел плавать, поэтому отказался от спасательного жилета перед прогулкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области спасатели два дня искали тело 5-летнего ребенка, который утонул в реке вместе со своей мамой. По предварительной информации, женщина в момент ЧП была пьяной.

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