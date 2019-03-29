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/Новости Киева

В Киеве мужчину жестоко избили молотком: подробности

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В Печерском районе города Киева водитель грузового авто ГАЗ напал с молотком на водителя легковушки.

Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL, добавив, что на место инцидента уже вызвана полиция.

Драка произошла по улице Стройиндустрии, недалеко от метро "Выдубичи". Водитель автомобиля ГАЗ напал на мужчину и молотком бил по рукам и ногам. На пострадавшем многочисленные гематомы.

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Неравнодушные прохожие вступились за пострадавшего и тут же вызвали полицию.

В Киеве мужчину жестоко избили молотком: подробности

Причина такого поведения со стороны водителя грузовика на данный момент не известна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве военный грузовик врезался в легковое Chevrolet с ребенком в салоне.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какие там причины... Увидел кацапа за рулём легковушки и не удержался! Взял молоток и выровнял ему руки. Известно - у кацапских тварей руки из жопы растут. Их надо ровнять. Что и сделал водитель грузовика!
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