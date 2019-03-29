В Киеве мужчину жестоко избили молотком: подробности

В Печерском районе города Киева водитель грузового авто ГАЗ напал с молотком на водителя легковушки.

Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL, добавив, что на место инцидента уже вызвана полиция.

Драка произошла по улице Стройиндустрии, недалеко от метро "Выдубичи". Водитель автомобиля ГАЗ напал на мужчину и молотком бил по рукам и ногам. На пострадавшем многочисленные гематомы.

Неравнодушные прохожие вступились за пострадавшего и тут же вызвали полицию.

Причина такого поведения со стороны водителя грузовика на данный момент не известна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве военный грузовик врезался в легковое Chevrolet с ребенком в салоне.

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