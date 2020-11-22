В Киеве коронавирусом заболели почти 1,2 тыс. человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, зафиксировали 59 006 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1199 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 14 пациентов, всего летальных случаев – 1123. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 962 новых случая инфицирования, всего – 30 342. При этом умерло 624 пациента (+4 за сутки), выздоровело – 11 163 (+72 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 22 ноября подтверждено 624 744 случая коронавируса, из них за сутки были обнаружены 12 079.