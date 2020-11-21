В Киеве коронавирусом заболели более 1,2 тыс. человек за сутки
Всего в Киеве 1109 летальных случаев, вызванных коронавирусом
За минувшие сутки болезнь преодолели 313 человек
В Киевской области за сутки были выявлены 953 новых случая инфицирования
В Киеве по состоянию на утро 21 ноября зафиксировали 57 807 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1213 жителей столицы.
За сутки в городе умерли 29 пациентов, всего летальных случаев – 1109. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также подтвердил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 66 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179, в Голосеевском и Подольском районах – по 114 случаев.
Выздоровели за прошедшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.
В Киевской области за сутки были выявлены 953 новых случая инфицирования, всего – 29 380. При этом умерло 620 пациентов (+5 за сутки), выздоровело – 11 091 (+223 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 21 ноября подтверждены 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки было выявлено 14 580, что побило предыдущий рекорд.