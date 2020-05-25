В Киеве избили заместителя главврача Института рака, который был в АТО

В Киеве неизвестный избил замглавврача по хирургической части в Национальном институте рака Анатолия Шудрака, который в 2010-2015 годах был главным военным хирургом Минобороны.
Также медик почти год провел в зоне АТО, а еще он разоблачил хищения в Институте рака на 9 млн грн. Об этом в Facebook сообщил главный врач учреждения Андрей Безносенко.
Отмечается, что инцидент произошел в 8:00 утра 25 мая перед главным входом в здание Института.
В Киеве избили заместителя главврача Института рака Анатолия Шудрака – Безносенко
"Нападение точно напоминает нападение на меня – без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета. Да и заказчики те же", – говорит главврач.
По его словам, ранее комиссия, в которую входит избитый Шудрак, зафиксировала в Институте рака недостаток материальных ценностей на 9 млн грн.
"А "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, поэтому остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовали нападения на врачей?" – добавил Безносенко.
Отметим, что 12 марта в Киеве было совершено нападение и на главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко. Об этом рассказал в после на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении исполняющего обязанности директора Национального института рака Александра Яцыны.
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