Самолеты садили в других городах: в Киеве массово отменили авиарейсы

В Киеве из-за густого тумана 23 октября отменили и перенесли сразу несколько авиарейсов. Видимость на взлетных полосах составила всего 50 м.

Из-за этого полностью отменили вылет в Варшаву LO755 авиакомпании LOT, до Барселоны VY7750 (Vueling Airlines), и Минска (Belavia). Об этом сообщили на странице столичного аэропорта в Facebook.

Рейсы до Ганновера W66108 (Wizz Air), Рима AZ590 (Alitalia), Лиссабона W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Риги W6280 (Wizz Air), Вены W6128 (Wizz Air) отправили на запасной аэродром аэропорта "Борисполь".

Борт из Неаполя пришлось приземлить во Львове, а на внутренних рейсах компании Motor Sich отменен перелет до Одессы, задержатся до Запорожья и Львова.

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"По состоянию на 9 утра, горизонтальная видимость составила 200 м, вертикальная – 50", – уточнили в аэропорту.

В "Борисполе" также перенесли большинство рейсов, при этом задержка составила от 30 минут до нескольких часов. Это коснулось как вылетов, так и прилетов.

Как писал OBOZREVATEL, Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом. Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд. На нескольких кадрах видно, что под густой пеленой тумана спрятались лишь ветви деревьев, но на других – "исчезли" целые высотные дома и даже берег Днепра.

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