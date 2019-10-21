В Киеве "бабье лето" побило четыре температурных рекорда

В Киеве 19 октября зафиксировали максимальную температуру воздуха — столбики термометров достигли +23,3 градуса. Поэтому этот день стал самым теплым за последние 62 года.

Такими данными поделились в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает ТСН.

"После полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3 градусов по Цельсию, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году", — говорится в сообщении.

Осень в Киеве kievvlast.com.ua

Метеорологи подчеркивают, что это уже четвертый температурный рекорд осеннего тепла в Киеве. В этом году "бабье лето" в столице началось 12 октября.

Отметим, что по данным синоптиков, такое потепление в Украине продлится еще в течение нескольких дней. Температура будет постепенно начнет снижаться с середины этой недели. В то же время осадков не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придут морозе и снег.

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