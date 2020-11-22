В Киеве авто вылетело с дороги и протаранило остановку. Видео
В момент столкновения на остановке никого не было
Водителя госпитализировали
Под капотом машины произошло возгорание
В воскресенье, 22 ноября, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского водитель автомобиля Chevrolet Aveo пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
Как сообщает в Telegram "Киев Оперативный", к счастью, на остановке в это время никого не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой", – говорится в сообщении.
Также очевидцы ликвидировали небольшое возгорание под капотом машины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 13 ноября такси Uber врезалось в остановку на Окружной дороге в Киеве. Вследствие погибли два человека.
Жертвами трагедии стали две женщины 41 и 60 лет. Одна из них работала неподалеку в МАФе.
Позже выяснились подробности об одной из погибших.