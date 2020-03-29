В Киеве 82 человека заразились коронавирусом, среди них – 11-летний ребенок

По состоянию на воскресенье, 29 марта, в Киеве зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом, среди них – 11-летняя девочка.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", – поделился он.

В Киеве 82 человека заразились коронавирусом

По данным Кличко, заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин – от 33-х до 40 лет.

Среди зараженных также врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.

Кличко отметил, что шестеро киевлян, которые заболели – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу №4.

Кличко также сообщил радостную новость: двое киевлян, имевших заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы.

Напомним, 28 марта депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине, по последним данным, коронавирусом заболели 418 человек.

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